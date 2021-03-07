Школьник из Красноярского края задохнулся в сугробе

Красноярск, 7 марта. Волонтеры нашли мертвым пропавшего в Мотыгинском районе 11-летнего мальчика. Он упал в сугроб вниз головой и задохнулся. Следователи возбудили уголовное дело.

Встревоженные родственники обратились в полицию и рассказали, что школьник ушел гулять и не вернулся. Правоохранители, волонтеры и неравнодушные местные жители отправились на поиски ребенка и обнаружили его бездыханное тело в сугробе, пишет kp.ru.

По предварительной версии следствия, когда бабушка ушла по делам, мальчик отправился на прогулку. Вероятно, он прыгал в снег с крыши надворных построек, неудачно приземлился и не смог выбраться самостоятельно. По данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В Нижневартовске школьник выпал из окна квартиры на 15-м этаже и выжил, приземлившись в сугроб. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщало агентство URA.RU.