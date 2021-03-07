Участник российского «Голоса» поедет на Евровидение от Эстонии

Таллин, 7 марта. Певец Уку Сувисте, который принимал участие в российской версии шоу «Голос», поедет на песенный конкурс «Евровидение» от Эстонии.

За возможность представить страну на международной сцене Сувисте боролся с одиннадцатью другими исполнителями в рамках национального отбора Eesti Laul. Певец исполнил песню под названием The Lucky One и победил по результатам народного голосования.

В прошлом году Сувисте тоже удалось выиграть национальный отбор в Эстонии с треком What Love Is, который он готовил вместе с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым и его командой. Однако в итоге Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса.

Уку Сувисте участвовал в седьмом сезоне российского «Голоса», который транслировался в 2018 году. Исполнителю удалось дойти до полуфинала. Кроме того, певец принимал участие в «Новой волне» и других музыкальных конкурсах.

Российский отбор на Евровидение состоится 8 марта. Кто из исполнителей будет бороться за право представить страну на конкурсе, пока держится в секрете. Определять победителя на отборе будут с помощью зрительского голосования. В прошлом году от России на несостоявшееся в итоге Евровидение должна была ехать группа Little Big.