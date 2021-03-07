Глава ВОЗ сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Женева, 7 марта. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус оценил последствия коронавирусной пандемии и сравнил ее с Второй мировой войной.

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа нанесла миру «непропорционально большую» травму, чем Вторая мировая война. Такое мнение озвучил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Крупнейший вооруженный конфликт в истории человечества нанес серьезную травму и затронул очень многие жизни. В этом Гебреисус видит сходство войны с пандемией.

«И теперь, с этой пандемией COVID, с большим размахом, еще больше жизней пострадало, пострадал почти весь мир», — считает он.

Потрясения от коронавирусной эпидемии «непропорционально больше», чем от Второй мировой войны. В ведомстве считают, что миру следует обратить внимание на влияние COVID-19 на человечество и подготовится к проблемам, которые могут возникнуть в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что эксперт ВОЗ оценил ситуацию с пандемией коронавируса в России. По его мнению, прогнозы распространения оптимистичны.