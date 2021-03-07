Кабмин выделил 211 млн рублей на расселение пострадавших при взрыве газа в Ярославле

Ярославль, 7 марта. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансовой поддержке жителям дома, пострадавшим при взрыве газа. Для помощи им направят более 211 млн рублей.

Соответствующий текст распоряжения опубликован на сайте кабинета министров. Средства планируют выделить из резервного фонда кабмина. В течение месяца Минстрой и администрация региона должны заключить соглашение о выделении средств. Доклад о целевом использовании денег региональные власти обязаны предоставить не позднее 1 февраля 2022 года.

Инцидент произошел в прошлом году. В результате взрыва обвалились несколько этажей здания, пострадали 12 квартир, шесть из них оказались полностью разрушены. Следственный комитет полагает, что причиной ЧП стала утечка бытового газа. Хлопок произошел, когда одна из потерпевших вошла в квартиру на четвертом этаже.