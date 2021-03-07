Женщина сбила девятилетнего ребенка и скрылась с места ДТП в Кирове

Киров, 7 марта. Полиция уже занялась поисками автомобилистки, которая сбила школьницу и скрылась с места ДТП. Инцидент произошел на дороге по улице Зянкина.

Несовершеннолетняя переходила улицу и внезапно на дороге показалась машина. Не замечая пешехода, водитель иномарки «Тойота» сбила девочку и скрылась с места ДТП. Ребенок получил ушиб правого голеностопного сустава.

Школьница сразу же обратилась в больницу и все обошлось без серьезных последствий. Сейчас женщину-водителя разыскивает полиция, опрашиваются свидетели ДТП, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что снегоуборочная машина наехала на семилетнего ребенка в Амурской области. Девочку госпитализировали в реанимацию с травмами.