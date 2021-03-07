Политолог Корнилов назвал распад Украины свершившимся фактом

Москва, 7 марта. Сложная внутриполитическая обстановка и политический кризис могут усугубить центробежные процессы на Украине, распад которой — уже свершившийся факт.

Такое мнение выразил в беседе с журналистами «Украина.ру» политолог Владимир Корнилов.

«Мне удивительно слышать, что, мол, вот вы уже семь лет обещаете, что вот-вот Украина распадется. Она уже распалась, и конфликт в Донбассе — это последствие того, что от нее отпали как минимум два серьезных, значительных региона, такие как Крым и Донбасс», — сказал эксперт.

По словам политолога, завершится процесс, остановится, или наоборот, усилится — предсказать сложно, так как развитие событий на Украине будет зависеть от внутриполитической ситуации в стране.

На сегодняшний день власть своими «комедийными» действиями, а также репрессиями против оппозиционных СМИ показывает собственную слабость. И чем слабее власть, тем больше шансов, что центробежные тенденции на Украине усилятся и приведут к полному распаду страны.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров в беседе с журналистами Федерального агентства новостей отметил, что распад Украины неизбежен.