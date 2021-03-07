Эксперты оценили возможность повторного возгорания после аварии в ХМАО

Нижневартовск, 7 марта. Гендиректор АО «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков заявил, что риски повторного возгорания углеводородов после аварии на трубопроводе в акватории реки Оби в ХМАО отсутствуют.

Руководитель компании подчеркнул, что участок газопродуктопровода построен в 2001 году. После происшествия была проведена экспертиза промышленной безопасности с современными методами внутритрубной диагностики. На данном участке дефектов по результатам проверки не обнаружено, предписаний надзорных органов не выносилось.

По словам Теплякова, чьи слова публикует пресс-служба компании, технологический режим на предприятиях компании штатный. Транспортировка продуктов газопереработки из Нижневартовского ГПЗ на Южно-Балыкскую головную насосную станцию ведется через основную линию газопродуктопровода.

Он добавил, что специалисты завершают работы по утилизации оставшихся продуктов газопереработки в отсеченном участке. В настоящий момент площадь горения существенно снизилась, на месте происшествия наблюдаются отдельные очаги.

Виновниками пожара в акватории реки Оби под Нижневартовском могли стать рыбаки, сообщало агентство URA.RU. Возгорание произошло в результате искры от снегохода «Буран», на котором передвигались любители порыбачить.