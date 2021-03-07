Басков рассказал, в каком возрасте готов отправиться на Евровидение

Москва, 7 марта. Эстрадный и оперный исполнитель Николай Басков уже не в первый раз отказывается от поездки на Евровидение. Певец рассказал, в каком возрасте он бы смог поучаствовать в конкурсе.

Каждый год Филипп Киркоров занимается подготовкой молодых и перспективных исполнителей для участия в песенном конкурсе «Евровидение». В этот раз протеже артиста является Наталья Гордиенко, певица из Молдавии. Киркоров уверен, что у исполнительницы есть все шансы на победу.

Король российской эстрады неоднократно звал и Николая Баскова, однако коллега Киркорова пока не готов к Евровидению. Золотой голос России предпочитает отдыхать на курортах и держаться подальше от толпы. Хотя Басков не исключает, что после наступления пятидесятилетнего возраста может задуматься о поездке на главный песенный конкурс Европы.

«Сколько раз меня Филипп звал, приглашал поехать. Лучше на пляже поваляюсь, чем в этой толпе ходить. Ему нравится толпа. Может быть, после пятидесяти лет я тоже захочу чем-нибудь подобным заняться», — сказал Басков в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

О том, кто будет представлять Россию на Евровидении-2021, станет известно 8 марта. Не исключено, что группа Little Big все-таки отправится в Роттердам. Прежде считалось, что из-за нехватки материала коллектив не поедет в Нидерланды.