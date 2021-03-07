Глава МИД Китая обвинил США в постоянном вмешательстве в дела других стран

Пекин, 7 марта. Глава министерства иностранных дел Китая Ван И высказался против вмешательства США в дела других стран.

Выступая в ходе сессии Всекитайского собрания народных представителей, министр отметил, что во внутренние дела государств Америка вмешивается под предлогом защиты прав человека и демократии.

«Это создает большое количество проблем в мире, а в некоторых случаях приводит к турбулентности и конфликтам», — заявил Ван И.

Пекин готов на диалог с Вашингтоном и надеется на снятие ограничений в двустороннем сотрудничестве, которые являются безосновательными, подчеркнул глава МИД КНР. Также он выразил надежду, что США не будут чинить Китаю новые препятствия.

Ранее стало известно, что США развернут сеть высокоточных ракет в АТР для сдерживания Китая.