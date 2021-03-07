Аналитики США предложили Байдену взаимодействовать с администрацией Зеленского

Вашингтон, 7 марта. Американские аналитики центра «Атлантический совет»(признан нежелательной организацией в РФ) предложили президенту США Джо Байдену стратегию по Украине.

В качестве авторов материала выступили шесть человек, среди которых экс-замгенсекретаря НАТО Александр Вершбоу и бывшие послы на Украине Джон Хербст и Вильям Тейлор. Аналитики советуют Байдену воспользоваться желанием Киева взаимодействовать с Белым домом. Эксперты пишут, что президент Украины Владимир Зеленский в этом вопросе отличается от своих предыдущих коллег.

Также они советуют Байдену принять ряд мер безопасности и дипломатических шагов по Украине и определиться со своей позицией по внутренним реформам страны.

«США должны уполномочить конкретного чиновника, который будет контактным лицом по вопросам реформ в Украине, нужно определить приоритеты по созданию независимых судов, принять меры по основным коррумпированным лицам, подрывающим реформы», — заявили аналитики.

Вместе с этим США могут ввести новые санкции в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, указывают эксперты.

Ранее руководство украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» объявило о намерении сформировать собственное общественно-политическое образование, костяк которого составят украинцы в возрасте от 14 до 25 лет.