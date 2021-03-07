Российский диетолог назвал эффективные продукты для быстрого похудения

Москва, 7 марта. Определенные продукты помогают составить полезный рацион, который не допустит увеличения массы тела. Врач назвал самые полезные и доступные из них.

Врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева в беседе с «Российской газетой» рассказала о продуктах, которые способствуют быстрому насыщению организма и предотвращают образование жира. Также она оценила эффективность «диетических» продуктов.

«На самом деле, все продукты, которые считаются продуктами для похудения, помогают слабо. И надеяться на их помощь никогда не стоит», — считает Бурляева.

По мнению эксперта, переход исключительно на продукты «для похудения» наносит вред организму и является малоэффективным. Намного более полезным является включение в рацион продуктов, насыщающих организм быстрее. Например, грибы отличаются малой калорийностью, но лучше утоляют голод. Это поможет насытиться и не набрать лишний вес. Такой же эффект оказывают грейпфруты.

Ранее диетолог Малышева развеяла популярные мифы о похудении. По мнению специалиста, использование специальных препаратов, употребление большого количества воды и голодание не являются эффективными способами избавиться от лишнего веса.