Две трети эстонских подростков готовы воевать с Россией

Таллин, 7 марта. Недавний соцопрос в Эстонии показал, что 63% подростков в этой стране готовы воевать с Россией, которую эстонские власти давно представляют в качестве "главной угрозы".

Рост количества милитаристских настроений в Эстонии является прямым следствием правительственной пропаганды, в которой постоянно утверждается, что Россия якобы может в любой момент напасть на республику, считает заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский, поделившийся своим мнением с корреспондентом RT. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет со ссылкой на результаты социологических опросов сообщил, что за год количество эстонских подростков, готовых отражать «российскую агрессию», выросло с 54 до 63%.

«В том, что происходит в Эстонии, видны элементы сумасшествия. С помощью русофобии и выдавливания альтернативного взгляда на Россию руководство Эстонии отвлекает людей от внутренних проблем», — объяснил Леонид Вардомский.

С ним согласен ведущий научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Владислав Воротников, который убежден, что последовательная политика эстонских властей привела к росту русофобии среди населения страны.

Следствием этого стали акты вандализма в отношении советских военных памятников и мемориалов. Недавно Федеральное агентство новостей рассказало об осквернении памятника в Нарве, где неизвестные нанесли оскорбительную надпись на установленном в качестве памятника танке Т-34-85.