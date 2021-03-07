Употребление мяса перед сном оказалось полезнее кефира

Москва, 7 марта. Употребление мяса перед сном оказалось полезнее для фигуры и здоровья, чем кисломолочные продукты. Об этом сообщил врач-диетолог Алексей Ковальков.

Специалист опроверг популярное мнение о продуктах, которые можно употреблять перед сном без опасности для фигуры. Кисломолочные продукты в вечернее время не несут пользы. Они способствуют выработке молочного сахара, которая происходит из-за выброса инсулина.

Также из вечернего рациона нужно исключить каши и фрукты, порекомендовал диетолог на своем канале на YouTube. Перед сном лучше съесть небольшой кусок мяса, рыбы или морепродуктов, дополнив блюдо сырыми овощами.

До этого диетолог Наталья Круглова назвала наиболее вредные для женской красоты продукты. Набор лишнего веса может привести к развитию гинекологических заболеваний, предупредила врач.