Бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев умер на 98-м году жизни

Москва, 7 марта. Скончался бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры РФ, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев. Ему было 97 лет.

Некролог опубликовала пресс-служба Следственного комитета РФ. Пост генпрокурора Советского Союза Сухарев занимал с 1988 по 1990 год.

После выхода на пенсию работал сначала заместителем директора, затем директором Института проблем укрепления законности и правопорядка (ИПУЗП) при Генеральной прокуратуре РФ. С 2006 года был главным научным сотрудником НИИ Академии Генпрокуратуры РФ. Занимал пост советника генерального прокурора РФ. В июне 2011 года выпустил книгу мемуаров «По зову правды».