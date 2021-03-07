Феминистка и революционерка: ФАН публикует истории талантливых женщин Курского края

Большой вклад в историю России вносили не только представили мужского пола, но и женского, которым удалось своими силами добиться успеха в карьере. В этот список входили не только деятельницы культуры, но и революционеры, политики, адвокаты и ученые. ФАН собрал топ-4 историй выдающихся женщин из Курского края.

Зоолог София Переяславцева

Талантливый ученый и первая женщина-зоолог родилась 17 сентября в 1849 году в городе Воронеж. За свою карьеру ей удалось обогатить своими трудами отечественную науку.

С малых лет София увлекалась чтением научно-популярной литературы, изучала химию, ботанику и зоологию. Семья не поддержала выбранный девушкой путь, и ей пришлось отказаться от материальной поддержки своих родителей.

Однако она не сдалась, а наоборот закалила свой характер и обрела уверенность в себе и своих силах. София поступила в Цюрихский университет на факультет естествознания и после получила звание доктора наук.

Помимо написанных научных работы, Переяславцева была одним из организаторов «Русской общественной библиотеки», которая стала центром для юных революционеров.

В ее жизни произошло очень важное событие — Новороссийское общество естествоиспытателей пригласило девушку заведовать Севастопольской биологической станцией. В этот период Переяславцева смогла в полной мере раскрыть все свои таланты.

Революционерка Анна (София) Аристархова

Курянка родилась в 1864 году в дворянской семье в деревне Черемошки Льговского уезда. Была супругой революционера и большевика Александра Аристархова, который некоторое время занимал пост председателя городской управы Курской губернии.

Супружескую пару знали под псевдонимами «Товарищ Анна и Андрей».

Девушка была организатором и руководителем марксистского кружка, который повлиял на создание первого в Курской губернии комитета Российской социал-демократической рабочей партии.

Также, Аристархова сыграла важную роль в революционных событиях 1905–1907 годов в регионе, когда в нем формировалась советская власть — она была первым председателем губернского отдела народного образования.

Девушка была выслана из Москвы в Курск в гласный полицейский надзор за активное участие в революционных выступлениях. Умерла в 1918 году и была похоронена в парке Героев Гражданской войны.

Писательница-феминистка Анастасия Чеботаревская

Девушка родилась 7 января в 1877 году в городе Курске. С самого детства целеустремленная и энергичная Анастасия увлекалась литературой. Несмотря на тяготы, упавшие на ее хрупкие плечи, ей удалось закончить гимназию и получить образование во французских учебных заведениях. В 1905 году курянка переехала жить в Санкт-Петербург.

С 1907 года у нее завязалось общение с одним из крупнейших русских писателей-символистов Федором Сологубом. Постепенно деловое общение переросло в нечто большее, и Чеботаревская стала для него не только другом и супругой, но и поэтической музой.

Она повлияла на произведения символиста 1910-х годов и вдохновляла его на дальнейшее творчество.

Анастасия являлась не просто писательницей, но и первой деятельницей женского движения в России. Она также занималась переводами произведений Стендаля, Ги де Мопассана, Генриха фон Клейста и многих других зарубежных авторов.

В своем творчестве она стремилась сделать реальностью идеи свободного союза двух любящих людей и показать идеальный брак, о котором мечтали многие женщины.

Чеботаревская покончила жизнь самоубийством в 1921 году.

Адвокат София Каллистартова

Девушка родилась в 6 сентября в 1907 году в городе Рыльск Курской области. Она закончила юридический факультет МГУ и всю оставшуюся жизнь занималась правозащитной деятельностью.

София была консультантом Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях, участвовала в работе Московской Хельсинкской группы (старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций).

Несмотря на страх за свою семью, возможные репрессии и уголовные преследования со стороны государства, она не боялась защищать тех, кто в этом по-настоящему нуждался. Она боролась за право на жизнь людей.

Ранее ФАН сообщал, что первым российским политиком-женщиной города Курска стала Ольга Германова. Сильная, обаятельная и умная женщина успешно справлялась не только со своими рабочими, но и семейными обязанностями. Благодаря поддержке семьи ей удалось много добиться в своей карьере.