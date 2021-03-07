Александр Скляр рассказал, что подарит маме на 8 Марта

Москва, 7 марта. Известный рок-музыкант, лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр в беседе с ФАН рассказал, что для него значит праздник 8 Марта и как в этот день он поздравляет своих любимых женщин.

По словам артиста, для него Международный женский день означает прежде всего приход весны.

«Для меня 8 Марта — это значит, что уже окончательно пришла весна. В этот день я обязательно делаю что-то приятное для мамы. Позвоню ей, поздравлю с праздником, если получится, то постараюсь заехать к ней. Жене обязательно цветы и слова добрые», — сообщил Александр Скляр.

Рок-музыкант также рассказал, что в Международный женский день никаких особых подарков не готовит. Он утверждает, что, по его мнению, в первый весенний праздник лучший подарок — это цветы.

«Я ничего особенного к этому дню не покупаю. Цветы, хорошие букеты для моей жены и, конечно, для мамы. Я ей всегда, когда приезжаю, стараюсь дарить цветы», — рассказал собеседник издания.

Ранее ФАН сообщал, что известные рок-музыканты Александр Скляр и Гарик Сукачев приступили к работе над второй частью совместного проекта «Боцман и бродяга».

Ранее знаменитый советский и российский певец Лев Лещенко в беседе с ФАН поздравил прекрасную половину человечества с наступающим 8 Марта и рассказал о главном значении праздника.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова сообщила ФАН, что лучший подарок даме в Международный женский день — цветок в горшке, который дольше привычных букетов будет радовать глаз. Она подчеркнула, что у растений в горшках очень хорошая энергетика, по ее словам, они притягивают к себе положительные эмоции.