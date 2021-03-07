Разлив нефтепродуктов в Амурской области обещают устранить к 9 марта

Комсомольск-на-Амуре, 7 марта. Работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов продлятся ориентировочно до 9 марта, сообщил ФАН источник в экстренных службах региона.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло в Октябрьском районе области на территории нефтеперерабатывающей станции. Аэрозольная утечка нефти была зафиксирована из резьбового соединения сифонного крана в каре резервуара.

«Вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования», — сообщили в региональном главке МЧС.

Сейчас специалисты центрально-ремонтной службы занимаются сбором водонефтяной эмульсии из каре и его очисткой. На работу второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» ЧП никак не повлияло. Причина инцидента будет установлена позднее.