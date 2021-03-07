Галкин опубликовал видео с дурачащейся в танце Пугачевой

Москва, 7 марта. Юморист и телеведущий Максим Галкин показал, как его супруга, примадонна российской эстрады Алла Пугачева дурачится в танце с детьми.

Короткий ролик с именитой певицей, а также с Лизой и Гарри Галкиными появился в Instagram Stories шоумена. Юморист снял на камеру, как его семья зажигательно отплясывает на фоне лестницы их фамильного замка в подмосковной деревне Грязь.

Пока его супруга весело танцевала с наследниками, Галкин находился за стеклянной дверью. Лиза жестами упорно звала отца присоединиться к ним, но шоумен лишь посмеялся за кадром.

Гарри в этот момент обратился к звездной матери, чтобы попросить у нее черную шляпку. Пугачева, одетая в красное пальто, не смогла отказать семилетнему сыну и надела на него головной убор. После этого семейство продолжило свой веселый танец, пишет «Вечерняя Москва».

Лиза и Гарри Галкины очень часто появляются в соцсетях отца и матери. Наследники звездной пары скоро смогут посоревноваться с родителями по числу поклонников. Пользователи соцсетей отмечают таланты брата и сестры и распространяют кадры с ними. Например, недавно в Сети появилось видео, на котором Гарри дарит Алле Пугачевой букет.