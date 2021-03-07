Трамп намерен помешать Лизе Мурковски занять пост сенатора от Аляски

Вашингтон, 7 марта. Бывший президент Америки Дональд Трамп отказался поддержать кандидатуру Лизы Мурковски на пост сенатора от Аляски. Об этом он рассказал журналистам.

По мнению политика, Мурковски не сможет достойно представлять страну, так как плохо справляется с этой задачей даже на уровне штата. Экс-глава государства намерен в следующем году ехать на Аляску и помешать женщине занять пост сенатора.

Лиза Мурковский была одним из семи законодателей, которые в Конгрессе США поддержали импичмент Дональда Трампа. Она выступила с обвинением против бывший президента, хотя представляет его же Республиканскую партию.

Федеральное агентство новостей информировало, что недавно Трамп запретил республиканцам собирать деньги на избирательную кампанию от его имени. Он заявил, что использование его лица для получения средств является оскорбительным.