Водитель «Лады Ларгус» попал в больницу после столкновения со столбом в Саратове

Саратов, 7 марта. Медики госпитализировали 50-летнего водителя, протаранившего на авто столб на улице Шехурдина. Причина ДТП пока неизвестна.

Мужчина за рулем отечественной легковушки попал в аварию около 8:00 по местному времени. Он ехал по улице Шехурдина и в какой-то момент налетел на столб. При столкновении водитель остался жив, но получил серьезные травмы, сообщили в городской ГИБДД. Вскоре после случившегося его госпитализировали, обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

В горах Чеченской Республики «газель» с пассажирами сорвалась с обрыва, сообщал ФАН. В результате инцидента погибла 62-летняя женщина, еще нескольких человек госпитализировали.