Младший сын Андрея Кончаловского не хочет строить карьеру в кино

Москва, 7 марта. Сын режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Юлии Высоцкой отказался идти по стопам звездных родителей. Молодой человек, которого зовут Петр, не хочет строить карьеру в кино.

Наследник режиссера гордится успехами родителей и интересуется их работами. Следит Петр и за творчеством старшего сына своего отца — Егора Кончаловского. Однако разница в возрасте все же сказывается на общении единокровных братьев.

«Он мне годится во внуки. Может показаться странным, что мы не часто видимся с Петей», — говорит Егор Кончаловский.

При этом старший сын Андрея Кончаловского не сомневается, что Петр продолжит династию. Однако молодой человек собирается поступать на архитектора. В прошлом году он не попал в вуз из-за пандемии, поэтому теперь упорно занимается, чтобы поступить на бюджетное отделение в престижный архитектурный институт. Иначе родителям придется платить за его обучение по 300 тысяч рублей в год.

«Я закончил школу, сейчас буду поступать. А в том году я не успел поступить. Я в МАРХИ поступаю, туда просто так не поступишь», — сказал Петр в программе «Ты не поверишь!».

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не так давно номинировали на «Оскар». Анонимный киноакадемик оценил шансы режиссера на получение престижной награды.