Киев, 7 марта. Психологическое состояние военнослужащих ВСУ остается на неудовлетворительном уровне. Сложившуюся ситуацию усугубляют неграмотные решения украинских командиров.

Об этом рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции Иван Филипоненко.

Украинские командиры злоупотребляют своими должностными полномочиями. Очередной подобный факт вызвал возмущение в рядах военнослужащих ВСУ.

Командир 14-й бригады Войченко 5 марта, решив следовать курсу по переводу украинских войск на стандарты НАТО, принял решение устранить гендерное неравенство в своем подразделении. Войченко приказал подчиненным командирам распределить равное количество нарядов между военнослужащими женского и мужского пола.

Соответствующее указание Войченко отдал перед празднованием Международного женского дня. Это вызвало весьма негативную реакцию у женщин-военнослужащих, в подразделении начались массовые протесты. Некоторые и вовсе отказались выполнять свои служебные обязанности.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, украинские военнослужащие в Донбассе попались на попытке продать боеприпасы, чтобы заработать денег на горячительные напитки. На момент задержания военные ВСУ находились в состоянии алкогольного опьянения.