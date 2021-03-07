Названы сроки окончания работ по восстановлению понтонной переправы под Астраханью

Астрахань, 7 марта. Водолазы подключились к работам по восстановлению понтонной переправы, лишившей жителей трех сел связи с «большой землей», передает ФАН со ссылкой на источник.

По предварительным оценкам, восстановительные работы завершатся в 15:00 по московскому времени. Спасатели с аэроподушкой и лодками, а также местные волонтеры вызвались помочь местным жителям.

Сообщение с населенными пунктами Кривой Бузан, Долгино и Бакланье осуществлялось по понтонному мосту. Однако несколько его секций оказались под водой, сообщало Федеральное агентство новостей. На месте работает спецтехника, которая откачивает воду из затопленных участков переправы.