Стерлинга госпитализировали после боя с Петром Яном на турнире UFC 259

Лас-Вегас, 7 марта. Соперник российского бойца смешанных единоборств Петра Яна попал в больницу после победного поединка за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг был госпитализирован после титульного боя с россиянином Петром Яном. Об этом рассказали в команде американского спортсмена. Подробной информации о состоянии Стерлинга пока предоставлено не было.

Петр Ян был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом в голову сопернику, который находился в лежачем положении. Россиянин лишился чемпионского пояса UFC и потерпел второе поражение в MMA. Глава промоушена Уайт уже заявил, что бойцы могут провести реванш.