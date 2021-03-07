Военные Чили осудили поджигателей памятника генералу Бакедано

Сантьяго, 7 марта. Во время вчерашних протестов группа протестующих подожгла памятник генералу Мануэлю Бакедано на площади в чилийской столице Сантьяго, сообщает агентство EFE.
https://t.co/VuE2DozgMy CHILE— marcela lucero (@tocopilla05) March 6, 2021
Площадь Бакедано — центр протеста
Площадь Бакедано в Сантьяго является эпицентром протестов, которые начались в октябре 2019 года из-за требований провести социально-экономические реформы. Тогда погибло 30 человек, тысячи получили ранения.
Чтобы остановить протесты среди местных жителей, политические партии 25 октября 2019 года провели плебисцит по новой Конституции. Почти 80% населения одобрили предложенные изменения. Однако вот уже два года каждую пятницу протестующие вновь выходят на площадь Бакедано в Сантьяго. Они выкрикивают антиправительственные лозунги и критикуют работу карабинеров.
Протестующие переименовали площадь Бакедано, известную как Площадь Италии, в Площадь Достоинства. Кроме протестов, в этом месте проходят различные демонстрации и спортивные праздники.
Военные назвали протестующих «трусами и неудачниками»
5 марта протестующие выставили шины к основанию памятника Бакедано и подожгли их. Через полчаса полиция разогнала толпу и потушила пожар. Известно о задержании 63 человек, семь карабинеров получили ранения.
???? Más de 60 detenidos y un histórico monumento en llamas, ese es el balance de una nueva jornada de protestas en Chile https://t.co/quVtC0sbWq pic.twitter.com/fr1Kk9VWwH— Europa Press (@europapress) March 6, 2021
Министр обороны страны Бальдо Прокурица осудил осквернение памятника генералу Бакедано.
«Насилию и нетерпимости нет места в демократическом обществе, они должны быть осуждены и отвергнуты силой», — написал он в своем Twitter.
Прокурица назвал сожжение памятника «презренным нападением», а виновников поджога — «трусами и неудачниками».
«Они настроены против Чили, потому что не знают истории и по своему невежеству не могут оценить выдающийся вклад генерала Бакедано; несколько раз армия предупреждала о необходимости перенести памятник, чтобы избежать актов вандализма; необходимо срочно отправить его на ремонт», — отметил чилийский министр.
Prenden fuego a histórico monumento del general Manuel Baquedano en el epicentro de las protestas en Chile https://t.co/5QXzi6JTI7— El Comercio (@elcomercio_peru) March 6, 2021
El Comercio добавляет, что беспорядки произошли и в окрестностях площади, власти насчитали 600 участников протестов.