Военные Чили осудили поджигателей памятника генералу Бакедано

Сантьяго, 7 марта. Во время вчерашних протестов группа протестующих подожгла памятник генералу Мануэлю Бакедано на площади в чилийской столице Сантьяго, сообщает агентство EFE.

Площадь Бакедано — центр протеста

Площадь Бакедано в Сантьяго является эпицентром протестов, которые начались в октябре 2019 года из-за требований провести социально-экономические реформы. Тогда погибло 30 человек, тысячи получили ранения.

Чтобы остановить протесты среди местных жителей, политические партии 25 октября 2019 года провели плебисцит по новой Конституции. Почти 80% населения одобрили предложенные изменения. Однако вот уже два года каждую пятницу протестующие вновь выходят на площадь Бакедано в Сантьяго. Они выкрикивают антиправительственные лозунги и критикуют работу карабинеров.

Протестующие переименовали площадь Бакедано, известную как Площадь Италии, в Площадь Достоинства. Кроме протестов, в этом месте проходят различные демонстрации и спортивные праздники.

Военные назвали протестующих «трусами и неудачниками»

5 марта протестующие выставили шины к основанию памятника Бакедано и подожгли их. Через полчаса полиция разогнала толпу и потушила пожар. Известно о задержании 63 человек, семь карабинеров получили ранения.

???? Más de 60 detenidos y un histórico monumento en llamas, ese es el balance de una nueva jornada de protestas en Chile https://t.co/quVtC0sbWq pic.twitter.com/fr1Kk9VWwH — Europa Press (@europapress) March 6, 2021

Министр обороны страны Бальдо Прокурица осудил осквернение памятника генералу Бакедано.

«Насилию и нетерпимости нет места в демократическом обществе, они должны быть осуждены и отвергнуты силой», — написал он в своем Twitter.

Прокурица назвал сожжение памятника «презренным нападением», а виновников поджога — «трусами и неудачниками».

«Они настроены против Чили, потому что не знают истории и по своему невежеству не могут оценить выдающийся вклад генерала Бакедано; несколько раз армия предупреждала о необходимости перенести памятник, чтобы избежать актов вандализма; необходимо срочно отправить его на ремонт», — отметил чилийский министр.

Prenden fuego a histórico monumento del general Manuel Baquedano en el epicentro de las protestas en Chile https://t.co/5QXzi6JTI7 — El Comercio (@elcomercio_peru) March 6, 2021

El Comercio добавляет, что беспорядки произошли и в окрестностях площади, власти насчитали 600 участников протестов.