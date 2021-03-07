Мишустин упростил процесс улучшения жилищных условий с помощью маткапитала

Москва, 7 марта. Кабмин упростил правила, регулирующие направление средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Согласно новому порядку, гражданам больше не нужно предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ в случае компенсации затрат на строительство или реконструкцию жилища. Вместо этого достаточно будет показать выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

Напомним, с 15 апреля 2020 года оформление сертификатов на маткапитал осуществляется в беззаявительном порядке. Документ приходит в онлайн-формате в личный кабинет матери после рождения ребенка на портале "Госуслуги".