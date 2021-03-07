Тяжелобольной модельер Зайцев продавал билеты на свой день рождения по 15 тысяч рублей

Москва, 7 марта. Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев продавал билеты на свой день рождения, чем поверг в шок звездных гостей, не ожидавших обилия прессы.

Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, почетную гостью торжества по случаю 83-летия модельера, окружили журналисты: певица вот уже несколько месяцев не появлялась на публике. Устав от назойливых корреспондентов и толп поклонников, артистка спешно ретировалась с праздника, говорится в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Пришедшие на празднество незнакомцы не давали прохода и Татьяне Михалковой со Львом Лещенко. Возникает вопрос, откуда же взялись все эти люди на дне рождения звездного именинника. Как удалось выяснить журналистам, организаторами мероприятия была предусмотрена продажа билетов для всех желающих посмотреть на отечественных знаменитостей. За 15 тысяч рублей зрителям обещалось, что они смогут сфотографироваться со звездами и взять у них автограф.

Дом моды Зайцева находится на грани банкротства. Возможно, именно по этой причине была открыта продажа билетов. Заместитель генерального директора компании Расул рассказал, что модельеру обещали прибыль в 300 тысяч рублей.

Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона. Недавно опубликованный журналисткой Ариной Шараповой ролик с участием художника расстроил фанатов. Подписчикам показалось, что модельер не понимает сказанного телеведущей.