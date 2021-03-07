Россия создает уникальный ударный комплекс «Молния» для группового применения

Москва, 7 марта. Компания «Кронштадт» создает уникальный ударный комплекс на базе реактивных беспилотников для группового применения и способных стартовать с борта самолета.

Благодаря уникальному беспилотному комплексу «Молния» летчикам истребителей не придется входить в зону действия ПВО противника — достаточно лишь выпустить с безопасного расстояния дроны, которые перегрузят любую систему ПВО и уничтожат нужную цель.

Как сообщает РИА Новости, новый ударный комплекс будет с удлиненным фюзеляжем, реактивным двигателем и складывающимся крылом. БПЛА можно будет применять с различных носителей — боевых и военно-транспортных самолетов ВКС России, с внешних и внутренних подвесок, в том числе из грузовых отсеков. Истребитель Су-57 сможет взять на борт восемь таких аппаратов. В перспективе «Молнией» вооружат и ударный БПЛА С-70 «Охотник».

Длина дрона составит 1,5 метра, а скорость — 600-700 км/ч. Комплекс способен ударом сверху уничтожить танк или поразить пехоту в легких укрытиях. «Молния» имеет технологию «стелс», которая снижает радиолокационную и тепловую заметность дрона.

Беспилотники этого типа будут атаковать стаей. На Западе это называют «роем дронов». «Молнии» будут запускать по цели сразу с нескольких носителей и в ходе полета они смогут взаимодействовать друг с другом, обмениваясь информацией.

Подавление вражеской ПВО — одна из основных задач ударного комплекса.Также они возьмут на себя роль разведчиков, смогут выдавать целеуказание и вести групповую радиоэлектронную борьбу совместно с пилотируемыми самолетами.

Ранее ФАН писал, что коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал о назначении беспилотного комплекса «Молния» для ВКС РФ. Он восхитился российским комплексом, который смогут использовать для прорыва вражеской системы ПВО и ведения групповой радиоэлектронной борьбы.