Три человека пострадали при пожаре в мини-отеле в Новосибирске

Новосибирск, 7 марта. Частный хостел в двухэтажном жилом доме загорелся на улице Волочаевской, три человека пострадали, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Площадь возгорания, по предварительным оценкам, составила 100 кв. м, произошло частичное обрушение конструкций мансардного этажа. Из охваченного огнем здания в Новосибирске самостоятельно эвакуировались 14 человек. Пострадавшие — две женщины и мужчина. С ожогами различной степени тяжести их госпитализировали.

Для ликвидации последний пожара привлекли 32 человека личного состава и десять единиц спецтехники. По факту инцидента проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Пожарные спасли ребенка-инвалида из горящего дома в Екатеринбурге, сообщало агентство URA.RU. В результате возгорания пострадали также две женщины, информации об их состоянии не поступало.