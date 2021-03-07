Военный эксперт раскрыл два сценария по захвату Донбасса бойцами ВСУ

Москва, 7 марта. ВСУ могут начать прорыв линии соприкосновения на территории Донбасса по схеме недавно происходящих действий в Нагорном Карабахе, полагает военный эксперт Алексей Леонков.

Один из возможных сценариев развития событий аналогичен действиям, которые разворачивались в Нагорном Карабахе, заявил Леонков в эфире телеканала «Россия-1». Такой вариант весьма опасен вероятностью быстрого прорыва.

«Ведь Азербайджан там тоже разворачивал войска, и все смотрели на это. И всполошились только, когда полетели снаряды, и очень много снарядов! Где были танки в Нагорном Карабахе? В местах базирования. Мы видели эти кадры, как они мчались к линии фронта, чтобы остановить наступление противника», — сказал Леонков.

Второй сценарий включает в себя продвижение до границы, а также взятие в кольцо и высаживание десанта НАТО под видом миротворцев. Также возможен вариант организации провокации на линии соприкосновения или обстрела миссии ОБСЕ, прибывшей для подготовки отчета. Если такое произойдет, то страны НАТО получат официальное одобрение на введение своих военных.

«Что мы тогда будем делать? Что будем делать, если в Киеве появится военная база и будет стоять первая бронетанковая дивизия США? Тогда вопрос будет решаться уже по-другому, поэтому РФ не надо слушать, что ей скажет Польша, Венгрия или еще кто-то», —- добавил эксперт.

России следует прислушиваться к народу, который просит «спасти Донбасс», а значит, нужно сразу действовать, если Киев переходит черту, резюмировал Леонков.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе.