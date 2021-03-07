Киевский журналист назвал комплексами национальную идею «Украина — не Россия»

Киев, 7 марта. Лозунг «Украина — не Россия» оказался несостоятельным для независимой Незалежной, уверен журналист Виталий Портников.

Другие государства не используют превращенный в национальную идею на Украине девиз, подчеркнул корреспондент. Он выступил на пресс-конференции.

«Я считаю, что нам нужно научиться смотреть на себя не только своими, но и чужими глазами... Мы десятилетиями живем в состоянии «доказать, что мы не Россия, а что-то отличное от России», — пояснил киевский журналист.

В качестве примера иного мышления Портников привел Белоруссию и Финляндию. Минск знает, что практически является Россией, а Хельсинки даже не задаются подобным вопросом. Корреспондент сравнил национальную идею «Украина — не Россия» с комплексом.

«А мы всё время живем в такой ситуации, при которой мы хотим быть конкурентами России, мы хотим быть нацией, которая создавала Российскую Империю, а сейчас решила, что создаст что-то другое», — заключил Виталий Портников.

Ранее политолог Корнилов объяснил, почему Незалежная уже не является целостным государством. По его словам, раскол произошел еще в 2014 году. Тогда страна потеряла стратегически важные регионы — Крым и Донбасс.