Два молодых человека обгорели при пожаре в стриптиз-клубе в Новокузнецке

Новокузнецк, 7 марта. После пожара в новокузнецком стрип-клубе травмы получили двое мужчин. С ожогами их доставили в городскую больницу, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По его данным, уже утром пострадавших выписали домой на амбулаторное лечение. Мужчина, который принес в клуб бутылку с коктейлем Молотова, был задержан. В отношении его возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, буйного посетителя выставили из клуба вместе с его приятелем. Оба были сильно пьяны. Но кузбассовцу пришлось это не по вкусу, поэтому он вернулся в заведение, взяв с собой бутылку с зажигательной смесью. В фойе клуба ее выбили у него из рук, после чего вспыхнул пожар.