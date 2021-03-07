Россия вместе с Китаем будут защищать авторитет ООН

Пекин, 7 марта. Соответствующее заявление сделал 7 марта министр иностранных дел КНР Ван И.

Речь идет о борьбе с распространением политизации проблемы пандемии COVID-19 в мире. По словам Ван И, Россия и Китай согласовывают между собой действия, направленные на устранение данного эффекта.

«Китай и Россия консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии», — заявил 7 марта в ходе пресс-конференции министр.

Страны также объединились ради защиты авторитета ООН и основных норм международного права. Ван И считает, что сотрудничество России и Китая может послужить хорошим примером для других стран мира в вопросе о том, как нужно проводить равноправную и справедливую политику.

Российские инфекционисты сообщили, что в середине весны 2021 возможен резкий скачек числа заражений коронавирусом. Согласно предположениям, ситуация начнет нормализовываться к концу мая.