Американские ученые: война между РФ и США в первые часы унесет жизни 90 млн человек

Вашингтон, 7 марта. Первые несколько часов военного конфликта с Россией обернутся огромными жертвами, могут погибнуть 90 миллионов человек.

Об этом пишут обозреватели американского издания The National Interest.

Ученые из Принстонского университета создали симуляцию, которая смоделировала возможное противостояние между Россией и США.

«По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 миллионов человек», — говорится в материале.

Исследователи из Принстонского университета отметили, что при создании симуляции учитывались реальные позиции Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Цель проекта — продемонстрировать, что вооруженное противостояние между двумя ядерными державами повлечет за собой катастрофические последствия.

Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин ранее заявил, что Россия провела серьезную работу по модернизации своего ядерного оружия. США в этом плане серьезно отстают.

Также сообщалось, что глава стратегического командования Вооруженных Сил США адмирал Чарльз Ричард призвал Вашингтон быть готовым к ядерной войне с Китаем или Россией.

Ранее американские эксперты заявили, что новый истребитель ВВС США создаст условия для жесткой войны.