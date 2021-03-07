В Роскосмосе ведется обсуждение проекта новой орбитальной станции

Москва, 7 марта. Инженеры Роскосмоса обсуждают конфигурацию и орбиту новой орбитальной станции, разрабатываемой в стране.

Таким образом генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на вопрос пользователей в Facebook о том, планирует ли Россия разрабатывать в ближайшее время базовый блок станции.

«Обсуждаем конфигурацию и орбиту новой станции», — написал Рогозин.

Ранее стало известно, что предложения по проекту новой орбитальной станции готовят специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия». Предложения предстоит рассмотреть научно-техническому совету госкорпорации, после чего их направят в правительство РФ.

Напомним, госкорпорация «Роскосмос» планирует вложиться в повышение надежности ракетно-космической техники, сообщает Федеральное агентство новостей.