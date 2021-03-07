Арест работорговца и нападение на губернатора Бабиля — что произошло в Ираке 6 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 6 марта и рассказывает о ключевых событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).
Багдад
Управление по борьбе с преступностью в Багдаде сообщило о задержании работорговца на севере иракской столицы в районе Ар-Расафа.
#مكافحة_إجرام_بغداد تلقي القبض على متهمة بالاتجار بالبشر#بغداد #العراق #امن #السومرية https://t.co/pYXH53Mk5l— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) March 6, 2021
Граница и пустыня
Провинция Анбар
Глава регионального управления полиции Хади Разидж Касар заявил о предотвращении террористических актов подполья «Исламского государства».
Спецназ провел операции по поимке боевиков сразу в нескольких районах Анбара. Задержана группа из восьми террористов, планировавших нападения на силовиков.
احباط عملية إرهابية غرب الانبار https://t.co/pSnicRgQMp عبر @وكالة المعلومة— وكالة المعلومة (@almaalomah) March 6, 2021
Северный Ирак
Иракский Курдистан
Управление военной разведки Министерства обороны Ирака сообщило об успешной спецоперации в окрестностях Эрбиля.
Разведчики нашли туннель террористического подполья ИГ и тайник с 18 самодельными взрывными устройствами (СВУ). Обнаруженный арсенал был уничтожен на месте.
الاستخبارات العسكرية تداهم نفقاً و تستولي على 18 عبوة ناسفة في قضاء مخمور قرب #أربيل#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/mXZPdoTBXP— AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) March 6, 2021
Провинция Найнава
Региональное управление полиции заявило о задержании боевика ИГ, известного под именем Абу Усама, в Мосуле. Операция прошла в районе Таммуз.
شرطة نينوى تلقي القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية pic.twitter.com/cC522Dq0E4— سعد معن - Saad Maan (@saadmaanoficial) March 6, 2021
В Министерстве обороны Ирака сообщили о найденном колодце с человеческими останками в деревне Ас-Сафра на границе Найнавы и Салах эд-Дина. В захоронении обнаружены 20 скелетов людей, убитых боевиками ИГ.
Южный Ирак
Провинция Бабиль
Участники акций протеста напали на губернатора провинции Бабиль Хасана Мандила.
В момент инцидента чиновник находился в здании суда в районе Аль-Махавиль в столице провинции.
Митинги в Бабиле начались в связи с комендантским часом, введенным из-за коронавируса. Кроме того, протестующие требуют отставки губернатора.
⭕️ ثوار بابل ينطلقون بمسيره سلميه عالية التنظيم رافضة لمحافظ بابل الفاسد حسن منديل pic.twitter.com/TUQU1UNdOa— Hussain moaid (@Hussainmoaid1) March 6, 2021
1 Организация запрещена на территории РФ.