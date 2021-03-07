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Ближний Восток

Арест работорговца и нападение на губернатора Бабиля — что произошло в Ираке 6 марта

Обнаружение братской могилы и нападение на губернатора — что произошло в Ираке 6 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 6 марта и рассказывает о ключевых событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Багдад

Управление по борьбе с преступностью в Багдаде сообщило о задержании работорговца на севере иракской столицы в районе Ар-Расафа.

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Глава регионального управления полиции Хади Разидж Касар заявил о предотвращении террористических актов подполья «Исламского государства».

Спецназ провел операции по поимке боевиков сразу в нескольких районах Анбара. Задержана группа из восьми террористов, планировавших нападения на силовиков.

Северный Ирак

Иракский Курдистан

Управление военной разведки Министерства обороны Ирака сообщило об успешной спецоперации в окрестностях Эрбиля.

Разведчики нашли туннель террористического подполья ИГ и тайник с 18 самодельными взрывными устройствами (СВУ). Обнаруженный арсенал был уничтожен на месте.

Провинция Найнава

Региональное управление полиции заявило о задержании боевика ИГ, известного под именем Абу Усама, в Мосуле. Операция прошла в районе Таммуз.

В Министерстве обороны Ирака сообщили о найденном колодце с человеческими останками в деревне Ас-Сафра на границе Найнавы и Салах эд-Дина. В захоронении обнаружены 20 скелетов людей, убитых боевиками ИГ.

Южный Ирак

Провинция Бабиль

Участники акций протеста напали на губернатора провинции Бабиль Хасана Мандила.

В момент инцидента чиновник находился в здании суда в районе Аль-Махавиль в столице провинции. 

Митинги в Бабиле начались в связи с комендантским часом, введенным из-за коронавируса. Кроме того, протестующие требуют отставки губернатора.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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