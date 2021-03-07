Звезда «Квартета И» Демидов обратился в прокуратуру из-за неудачной операции жены

Москва, 7 марта. Звезда «Квартета И» Александр Демидов обратился в прокуратуру из-за клиники, в которой делали операцию его жене Маргарите. Артист считает, что врачи покалечили его супругу.

Два месяца назад с Маргаритой произошла досадная неприятность, которая в итоге вылилась в серьезную проблему. Жена Демидова поскользнулась во дворе загородного дома и сломала лодыжку. Ей сделали операцию в одной из частных московских клиник, однако после этого у супруги артиста начались серьезные осложнения. Теперь 35-летняя Маргарита вынуждена пользоваться инвалидным креслом.

«Смотреть на эту ногу каждый день уже нет сил, потому что она не принимает пластину. Нога красная, она кровит», — пожаловался актер в программе «Ты не поверишь!».

Демидов утверждает, что его жене не только неудачно провели операцию, но и неправильно вставили катетер. Актер, заплативший за услуги медиков 250 тысяч рублей, неоднократно звонил в клинику но, решить вопрос мирным путем не удалось.

В итоге артист написал заявление в прокуратуру и Росздравнадзор, чтобы проверить, насколько качественно сделали операцию его супруге. Кроме того, Демидов намерен судиться с медицинской организацией, передает НТВ.

Ситуацию с актером и его женой комментировал звездный адвокат Сергей Жорин. По словам юриста, Демидов может судиться с медиками в случае реальных ошибок.