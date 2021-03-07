Волонтеры Благовещенска подарили женщинам более тысячи тюльпанов к 8 Марта

Благовещенск, 7 марта. Добровольцы в Благовещенске в канун 8 Марта раздали прохожим на улицах свыше 1000 тюльпанов в рамках акции «Вам, любимые».

Праздничное настроение в преддверии Международного женского дня для жителей города создали волонтеры из корпуса добровольцев штаба #МЫВМЕСТЕ. Акция «Вам, любимые» прошла в центре Благовещенска, рядом с ЦУМом и ТРЦ «Мега».

Добровольцы раздавали не только тюльпаны. Горожанкам также вручали открытки, в которых были написаны поздравительные слова к празднику. Об этом сообщили в пресс-службе благовещенской администрации.

До этого стало известно, что военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) провели акцию накануне Международного женского дня. Они раздали жительницам Санкт-Петербурга тюльпаны, пройдя от станции метро «Адмиралтейская» до «Гостиного двора».