США рассчитывают на быстрое восстановление экономики благодаря росту занятости

Вашингтон, 7 марта. Занятость в несельскохозяйственных секторах США увеличилась в феврале 2021 года, что возобновило надежду страны на быстрое восстановление экономики, пишет Reuters.

Так, количество занятых граждан в несельскохозяйственной отрасли к середине февраля выросло до 379 тыс. человек, что больше чем показатель консенсус-прогноза (182 тыс. человек) почти в два раза. В январе занятость выросла более чем на 100 тыс. граждан — до 166 тыс. При этом уровень безработицы в Соединенных Штатах упал в феврале до 6,2% с январского уровня в 6,3%. Более широкий показатель безработицы U6 (при расчете используется более широкая выборка неполной занятости) остался на стабильном уровне — 11,1%.

Данные показатели могут усилить опасения в отношении выведения монетарных стимулов из американской экономики решением ФРС США раньше запланированного срока.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сообщил ранее, что ведомство намерено сохранить инфляцию в пределах 2% до тех пор, пока рынок труда не стабилизируется. Скачек показателя может произойти из-за ожидания новых стимулов для экономики.