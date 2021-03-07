Психбольной из Бийска до смерти забил пожилую мать гирей

Барнаул, 7 марта. Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего психически больного мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве собственной матери.

Инцидент произошел в Бийске в начале декабря 2020 года. Мужчина руками, ногами и гирей до смерти избил пожилую женщину. От полученных травм 81-летняя пенсионерка скончалась на месте, заявили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственные органы назначили фигуранту дела психиатрическую экспертизу, которая подтвердила у него психическое расстройство. Уголовное дело с утвержденным постановлением о принудительном прохождении лечения уже направили в суд.

Сотрудника гостиницы до смерти забили в Челябинске, сообщало агентство URA.RU. В совершении преступления заподозрили двух коллег убитого, их заключили под стражу.