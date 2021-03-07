Минздрав Украины расширил список красных эпидемических зон

Киев, 7 марта. Количество областей Украины, объявленных властями красными зонами, увеличилось до четырех. В список вошла Закарпатская область.

Министерство здравоохранения Украины сообщило о расширении списка территорий, в которых наблюдается тяжелая эпидемическая ситуация. В список вошла Закарпатская область, в которой с начала пандемии были зафиксированы 43 504 случая заболевания COVID-19.

Кроме Закарпатской в список красных зон также входят Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшилась, о чем свидетельствует решение украинского минздрава перенести его из списка желтых зон в список оранжевых. Сообщается, что на территории Украины нет ни одной области, входящей в список зеленых, с наиболее благоприятной эпидемической обстановкой.

Всего на Украине выявлен 1 394 061 случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 1 194 373 украинца. В стране зарегистрированы 26 919 случаев летального исхода.

Ранее сообщалось, что украинские власти допускают возможность введения локдауна в стране. Такое решение будет принято в том случае, если Украину накроет третья волна COVID-19.