Фестиваль борща попал в украинскую Книгу рекордов

Киев, 7 марта. Фестиваль борща в украинской столице попал в Книгу рекордов Незалежной. Такую информацию сообщили в Министерстве культуры и информационной политики страны.

Мероприятие выиграло в номинации «Одновременное приготовление представителями из 25 регионов Украины традиционных украинских борщей». Рекорд зафиксирован в категории «Культура и массовые мероприятия». Фестиваль прошел в рамках подготовки досье для обращения в ЮНЕСКО. Киев намерен сделать борщ нематериальным культурным наследием организации.

Украина также планирует внести в ЮНЕСКО технологию создания клембовской рубашки с растительным орнаментом, пасхальные гуляния в селе Роскошевка и борщевскую народную вышивку. Сроки обращения в организацию пока не называются.

Федеральное агентство новостей информировало о планах Киева признать борщ истинно украинским блюдом. О таких намерениях сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко.