Разлив нефтепродуктов ликвидируют в Амурской области

Комсомольск-на-Амуре, 7 марта. Разлив нефтепродуктов произошел на станции трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан-2» в Амурской области. О ЧП сообщили в региональном главке МЧС.

Утечка была обнаружена из соединения сифонного крана в каре резервуара. На работе второй очереди нефтепровода ВСТО случившееся не отразилось.

Напомним, крупная утечка нефтепродуктов произошла весной минувшего года на норильской ТЭЦ-3. В результате разгерметизации резервуара почти 20 тонн дизельного топлива попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила более 180 тыс. кв. метров.