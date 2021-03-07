Киев планирует включить США в переговорный процесс по Донбассу

Киев, 7 марта. Вашингтон должен стать полноценным участником переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявила заместитель руководителя офиса президента Украины Юлия Свириденко.

По ее мнению, Вашингтон и Брюссель, действуя сообща, могли бы оказать существенное влияние на Кремль и ситуацию в регионе в целом.

«Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право», — сказала она.

Кроме того, представительница Украины добавила, что Киев ждет от Белого дома четкого сигнала по поводу вступления страны в НАТО.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук раскрыл планы Киева по минским переговорам. Незалежная намерена доказать, что Москва не выполняет согласованные условия.