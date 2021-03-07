Власти ЦАР поблагодарили Россию за организацию детского футбольного чемпионата

Банги, 7 марта. Финал чемпионата по футболу среди детей до 14 лет прошел в Центральноафриканской Республике.

На мероприятии присутствовали министр образования ЦАР и глава Минспорта африканской страны. Они вручили подарки участникам соревнований.

На торжественной церемонии закрытия турнира прозвучали слова благодарности в адрес Российской Федерации. Футбольные соревнования для детей состоялись по ее инициативе.

Москва сотрудничает с Банги не только в сфере безопасности. Ранее стало известно, что в республике открывается первый российский пивоваренный завод, который создаст новые рабочие места для центральноафриканцев.