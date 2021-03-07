В Японии уже второй раз вакцина Pfizer вызывает анафилактический шок у пациента

Токио, 7 марта. По данным Министерства здравоохранения Японии, в стране произошел уже второй случай анафилаксии после прививки препаратом американской вакциной Pfizer.

Анафилактический шок испытала молодая женщина возрастом около 28 лет. Спустя полчаса после инъекции пациентка начала сильно кашлять, у нее поднялась температура и упало давление, возникли проблемы с дыханием и зуд. Спасти женщину сумели, ей вовремя ввели лекарство, после чего симптомы исчезли.

Как сообщает Минздрав Японии, в медицинской карте пациентки не было никакой информации о наличии аллергии. Причиной такой реакции может быть только вакцина. Анафилактический шок является одним из самых опасных осложнений лекарственной аллергии. Для человека он может закончиться летально в 10–20% случаев.

Первый случай анафилактического шока после введения вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer в Стране восходящего солнца произошел 5 марта. Тогда аллергическая реакция началась у женщины-астматика.

Сообщения о побочных эффектах и осложнениях, возникающих после введения Pfizer в организм, поступали с разных уголков планеты. Как ранее объясняли эксперты, препараты, разработанные компанией, могли быть применены на уязвимых группах населения.

Так, например в Германии и Норвегии сообщалось о смерти более 30 человек. Все пациенты — постояльцы домов престарелых и интернатов, получившие прививки от COVID-19 вакциной Comirnaty, также разработанной Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

ФАН ранее сообщал, что американские ученые не располагают информацией, свидетельствующей о долгосрочности защиты от коронавируса после инъекции первым компонентом.