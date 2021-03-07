В США выяснили, какие люди наиболее уязвимы перед коронавирусом

Вашингтон, 7 марта. Представители мужского пола оказались более уязвимыми для коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые из США.

Причиной, по которой коронавирус представляет для мужчин большую угрозу, чем для женщин, являются геномные особенности органов дыхания, считают эксперты Исследовательского института трансляционной геномики (TGen) в США. Ученые изучили клетки из дыхательных путей, носа и легких 228 добровольцев.

Выяснилось, что курильщики, пенсионеры и представители мужского пола больше всего рискуют заразиться COVID-19, уточнили медики. Именно у этой категории людей имеются ферменты, которые позволяют вирусу более свободно заражать организм.

Многие члены дипломатического корпуса в Вене выразили заинтересованность вакцинами от COVID-19 российского производства. Об этом ранее заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.