Водитель Lada попал в ДТП в Кингисеппе и устроил стрельбу

Санкт-Петербург, 7 марта. Молодого человека за рулем Lada Granta задержали в Кингисеппе по подозрению в хулиганстве. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию поступило сообщение о том, что водитель отечественного автомобиля выстрелил в стекло автомобиля Ford Transit в результате ДТП. После этого он скрылся с места происшествия.

Спустя некоторое время оперативники остановили машину на Нарвском шоссе и задержали подозреваемого, им оказался 20-летний местный житель, работающий кассиром. У него изъяли пневматический пистолет. В результате инцидента никто не пострадал, однако Ford Transit получил повреждения. По данному факту возбудили уголовное дело о хулиганстве, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Конфликт со стрельбой произошел на пляже в Приморье, несколько человек пострадали. У входа в кафе между отдыхающими завязалась перепалка, в ходе которой один из ее участников открыл огонь, сообщала Deita.