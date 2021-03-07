Политолог Молчанов назвал единственный сценарий Украины для Донбасса

Киев, 7 марта. Украинский политолог Кирилл Молчанов рассказал, какой сценарий для Киева по Донбассу является единственным в сложившейся ситуации.

По словам эксперта, Киев продолжит текущую политику в надежде на изменение внешней конъюнктуры. Ни войны, ни мира от Киева ждать не стоит, убежден Молчанов.

Сейчас Украина рассчитывает на пересмотр Минских соглашений и «нормандского формата» со стороны Германии и Франции. В нынешнем виде оба документа Киев выполнять не будет, уверен он.

«Отвергая Минские соглашения в том виде, в котором они есть, Зеленский за два года так и не смог наработать «мирный план Зеленского» со своими инициативами», — поделился Молчанов.

Ранее украинские социологи определили главного соперника украинского президента на предстоящих выборах. Им стал лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко.