Вирусолог рассказал, когда коронавирус станет «не страшнее обычного гриппа»

Москва, 7 марта. Коронавирус станет «не страшнее обычного гриппа» уже через одно поколение. Об этом сообщил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок.

Спад заболеваемости коронавирусом, который происходит на данный момент в РФ, является естественным явлением. Он связан с большим количеством переболевших, а также со сформировавшимся иммунитетом и вакцинацией от COVID-19. Вирусолог не исключает возможность редких вспышек распространения инфекции, но к 2022 году пандемия завершится.

Человек может выбрать из двух вариантов развития событий: переболеть или получить вакцину. Последний подходит для пожилых людей с хроническими заболеваниями. При этом титры антител сохраняются на высоком уровне около года в обоих случаях. Однако Т-клеточный иммунитет может оставаться на протяжении нескольких лет после перенесенной болезни, напомнил эксперт.

Инфекционист Евгений Тимаков утверждает, что новая волна пандемии коронавируса может прийти в Россию этой весной. Прогноз связан с климатическими особенностями времени года.